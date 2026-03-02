Al via la formazione del progetto “Bisceglie Autism Friendly”

Prosegue il cammino della città di Bisceglie verso una comunità sempre più inclusiva. Dopo l’avviso pubblico rivolto ad attività commerciali, istituzioni, associazioni e luoghi aperti al pubblico, prendono il via gli incontri di formazione del progetto “Bisceglie Autism Friendly”.

Il primo appuntamento è in programma oggi, 2 marzo, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio 30. L’iniziativa è rivolta alle imprese, agli esercizi commerciali, agli enti pubblici e alle associazioni che hanno aderito al percorso per costruire una rete cittadina capace di accogliere e supportare in modo adeguato le persone con disturbo dello spettro autistico.

La formazione sarà curata dagli specialisti della Neuropsichiatria infantile e del Centro Territoriale per l’Autismo della Asl Bt, che forniranno strumenti pratici e indicazioni operative per migliorare l’accoglienza: dalle conoscenze di base sulle caratteristiche del disturbo alle buone pratiche relazionali, fino ai piccoli accorgimenti ambientali che possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita quotidiana di famiglie e utenti.

L’obiettivo è creare una rete diffusa e facilmente riconoscibile, in cui ogni attività aderente possa diventare un punto di riferimento sicuro e preparato. Al termine del percorso, le realtà coinvolte entreranno ufficialmente nella mappa cittadina dei luoghi “Autism Friendly”, contribuendo a rendere Bisceglie un esempio concreto di inclusione e sensibilità sociale.