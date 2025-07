Al via la campagna “L’amore non ha stagione” contro l’abbandono di animali domestici

Durante l’estate, periodo critico sotto molti aspetti, l’Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie ha inteso promuovere una piccola campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione del fenomeno dell’abbandono degli animali domestici.

Si tratta di un’attenzione rivolta a tutta la cittadinanza che ha come scopo principale quello di promuovere comportamenti etici tra coloro che possiedono animali domestici e che per una scarsa cultura dell’accudimento mettono a rischio la vita degli stessi.

La campagna di sensibilizzazione rientra nel più ampio piano di comunicazione/informazione che il segretariato sociale, gestito dalla Coop. Soc. SHALOM, ha messo in campo per contribuire ad informare ed educare la cittadinanza a stili di vita solidaristici ispirati al mutuo aiuto, alla solidarietà e a comportamenti etici, volti al benessere complessivo delle persone.

La campagna di sensibilizzazione “L’amore non ha stagione” nasce con lo scopo di contrastare un fenomeno che ha numeri che fanno rabbrividire, con oltre 50 mila cani e circa 80 mila gatti abbandonati in media ogni anno in Italia.

L’obiettivo è di ricordare il grave impatto che questo gesto può avere in primis sull’animale stesso che lo subisce, ma anche sul resto della società.

Il Dott. Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell’Ufficio di Piano: “L’abbandono di un animale è un atto di crudeltà. Con questa campagna di sensibilizzazione, si vuole ricordare che l’amore per i nostri amici a quattro zampe non può e non deve essere soggetto al cambiamento delle stagioni, delle abitudini o delle comodità. Il rispetto, la cura e l’affetto anche verso gli animali domestici è segno di senso civico, ed è di esempio per i più giovani. Si tratta di coltivare alleanze sociali, intergenerazionali che promuovono responsabilità nelle comunità”.

La campagna di sensibilizzazione intende sollecitare alcuni BUONI comportamenti:

· Non abbandonare: Se non si è più in grado di occuparsi del proprio animale, è fondamentale cercare soluzioni responsabili, come affidarlo a persone fidate o contattare strutture e associazioni animaliste che possano prendersene cura.

· Adottare: Nei rifugi, nei centri di recupero e nelle strutture dedicate ci sono tanti animali in cerca di una nuova possibilità. Adottare significa offrire una seconda chance e compiere un gesto di profondo rispetto e civiltà.

· Segnalare: Chiunque assista ad atti di abbandono, maltrattamento o situazioni di pericolo per gli animali è invitato a segnalarlo tempestivamente alle autorità competenti o alle associazioni di tutela.

· Sensibilizzare: Promuovere la cultura del rispetto per tutti gli animali, parlando con familiari, amici e conoscenti, è fondamentale per combattere l’indifferenza e prevenire l’abbandono.

· Sterilizzare: La sterilizzazione è una scelta responsabile che aiuta a prevenire nascite non programmate e a contenere il fenomeno del randagismo, contribuendo al benessere degli animali e alla sicurezza del territorio.

A partire dalla prossima settimana è stata programmata, nelle città di Trani e Bisceglie, l’affissione di manifesti pubblicitari, la distribuzione di volantini e la pubblicazione sui siti Internet istituzionali, sul sito del Servizio di segretariato (www.segretariatotranibisceglie.it) e sui canali social istituzionali, di un filmato della durata di 30” contro l’abbandono degli animali.

L’augurio è quello di contagiarci attraverso stili di vita sani e più etici, anche diffondendo, pubblicando e condividendo questi semplici ma importanti contenuti.