Al via la campagna di sensibilizzazione “Non ti bere la vita” rivolta ai giovani biscegliesi

L’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Shalom, ente gestore del servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso, presenta la campagna di sensibilizzazione “Non ti bere la vita” rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle nostre città.

L’iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare i giovani sugli effetti dell’abuso di alcol, destrutturando di significati il modello comportamentale che associa l’atto del bere al “successo”, al “divertimento” e al “fascino”.

Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell’Ufficio di Piano: “Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e le numerose indagini commissionate da organizzazioni pubbliche, il consumo di alcol è un fenomeno ad espansione crescente e sottovalutato sia dagli adolescenti che dai loro caregivers. Molti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni che abusano di alcol senza controllo. Il fenomeno costituisce un allarme sociale non solo per i danni che può provocare alla salute, ma anche perché l’abuso di alcol è spesso causa di comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri, uno su tutti la guida in stato di ebbrezza. Apprendiamo per esempio di un fenomeno più recente chiamato “Binge drinking”, espressione che significa “abbuffata di alcolici” o “bere fino a ubriacarsi” in una sola occasione al fine di ubriacarsi in modo intenzionale, in aumento esponenziale tra i giovani. Si tratta di fenomeni che pregiudicano il benessere dei più giovani”.

Contestualmente, la campagna di sensibilizzazione sarà visibile sul territorio attraverso manifesti informativi e la distribuzione di gadget nei luoghi maggiormente frequentati dalle ragazze e dai ragazzi come le biblioteche comunali, le scuole guida e i principali luoghi di aggregazione.

Inoltre le informazioni “viaggeranno” per Trani e Bisceglie a bordo dell’unità mobile di strada dei Family LAB, per raggiungere in modo più capillare e prossimo i destinatari della campagna di sensibilizzazione, sancendo la collaborazione tra i diversi servizi dell’Ambito che, attraverso la presa in carico, mettono al centro le persone ed i loro bisogni, collaborando e integrandosi.