Al via la annualità buoni servizio anziani e disabili / DETTAGLI

Giovedì 1 ottobre 2020 prenderà avvio la V^ annualità operativa (2020/2021) dei Buoni Servizio per anziani e persone con Disabilità. L’annualità, come consueto, si concluderà il 30 settembre 2021.

In virtù delle modifiche all’Avviso Pubblico, per questa annualità le domande di buono servizio potranno essere presentare a partire dalle ore 12.00 del 1° ottobre, fino alle ore 14.00 del 30 ottobre 2020; contestualmente, nel medesimo periodo, si svolgeranno le procedure di “abbinamento” a cura dei Soggetti Gestori.

In caso di ammissione al beneficio – a seguito di apposita istruttoria curata dall’ambito territoriale sociale di riferimento – il buono servizio richiesto in questa 1^ finestra temporale della V^ annualità 2020/2021, darà diritto ad una copertura della frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1° ottobre 2020, sino al 30 settembre 2021.

La domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all’indirizzo http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020

I buoni servizio danno accesso a:

– Strutture a ciclo diurno:

Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60)

Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter)

Centro diurno per persone anziane (art. 68)

Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)

Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)

– Servizi domiciliari:

Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello.