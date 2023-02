Al via la 23esima Giornata Nazionale del Farmaco / INFO

Dal 7 al 13 febbraio (sabato 11 con la presenza dei volontari) si svolgerà nelle farmacie in tutta Italia la Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico.

I clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico.

In Italia 390.000 persone non hanno potuto curarsi per ragioni economiche, e hanno chiesto aiuto a una realtà socio-assistenziale.

“La GRF – scrive in un comunicato Nicola Tumulo per il Banco farmaceutico – è un’iniziativa ormai da anni presente nel cuore dei cittadini. Quest’anno, però, a causa dell’inflazione, anche le persone non povere potrebbero avere difficoltà a donare. Per aiutare chi è ha bisogno, servono persone che credono in ciò che fanno, e che sanno quanto fare del bene sia bello e utile. Per gli altri, e per se stessi. Servono persone che hanno conosciuto la bellezza del donare per incoraggiare gli altri a fare altrettanto; e per dare a tutta la società quel segno di speranza di cui ha così evidentemente bisogno”.

L’Arcivescovo ha invitato le parrocchie della diocesi a prodigarsi nel sostenere l’iniziativa.

Le farmacie aderenti a Bisceglie:

– MALCANGIO – Piazza Vittorio Emanuele

Le farmacie aderenti a BARLETTA:

BASILE – Via Canosa

CANNONE – Via Alvisi

CAPPABIANCA – C.so V. Emanuele

DEL CAMBIO – Via Andria

POSI – Via Casardi

PROCACCI – Via Manzoni

M. GORETTI – Via Paganini

ATTANASIO – Via dei Pini

Le farmacie aderenti a TRANI:

ALIOTH – C.so V.Emanuele

CARRETTA – C.so Imbriani

LONIGRO – C.so De Gasperi

SANT’ANGELO – V.le Spagna

Le farmacie aderenti a SAN FERDINANDO:

BRUNO – Via Papa Giovanni XXIII

VALENTINO – P.zza della Costituzione

Le farmacie aderenti a MARGHERITA DI SAVOIA: