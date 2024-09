Al via il nuovo anno scolastico al Liceo “Da Vinci”, ecco quando si parte e tutte le novità

Riprendono martedì 10 settembre le lezioni per il nuovo anno scolastico al Liceo “Da Vinci” e la comunità è pronta ad accogliere le studentesse e gli studenti tra molte conferme e tante novità.

“Tra le novità vi è, intanto – si legge nella nota dell’Istituto – il calendario scolastico: le lezioni inizieranno il 10 settembre e termineranno il 7 giugno 2025; interruzioni 31 ottobre – 2 novembre, 23 dicembre – 6 gennaio 2025, 3-4 marzo e 17-26 aprile. Il calendario è consultabile sul sito www.liceobisceglie.edu.it.

Un’altra novità, pensata per rendere più fruttuoso il tempo scolastico, riguarda l’orario delle lezioni: si inizia alle 8.10, con chiusura dei cancelli alle 8.05, e si termina tutti i giorni alle 13.00 con un recupero mensile pomeridiano dedicato prevalentemente all’Educazione civica.

Oltre ad essere una novità, inoltre, è sicuramente una preziosa opportunità per gli studenti e le studentesse l’erogazione di una serie di corsi pomeridiani di approfondimento, resi possibili dal Piano Estate e dalla disponibilità docenti e numerosi esperti esterni.

Infine, per agevolare l’organizzazione quotidiana di genitori, docenti e soggetti esterni ed evitare di rendere infruttuose le visite a causa degli impegni istituzionali, tra le novità di quest’anno vi è la disponibilità del Dirigente Scolastico, prof. Donato Musci, a ricevere previo appuntamento alla mail dino.musci@liceobisceglie.education”.

“Tra le conferme, invece, la disponibilità del Dirigente e della comunità scolastica a svolgere la settimana dello studente, una pausa didattica pensata come spazio dedicato alla didattica orientativa, ma anche ad attivare progetti pomeridiani di Educazione civica aperti alla cittadinanza. Non meno importante per testimoniare l’innovazione nella continuità, riguarda il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, coordinato da Rosa Garofoli, e il corpo docente, che rimangono sempre a disposizione delle studentesse e degli studenti. Anche lo staff di dirigenza, con le collaboratrici prof.sse Samanta dell’Orco e Giulia Misino, le funzioni strumentali al PTOF, prof. Andreina dell’Olio, Tiziana Iusco, Cosimo Mazzariello, insieme alle altre figure organizzative, rimane a disposizione per l’organizzazione proficua di tutta la vita scolastica”.

“Lunedì 9 settembre il Dirigente, con i collaboratori e i coordinatori di classe, incontrerà i genitori degli alunni e delle alunne di I A Scientifico Cambridge, I e II A Coreutico in auditorium alle 10.00 per illustrare tutte le novità, mentre alle 11.00 ci sarà l’incontro con i genitori degli alunni e delle alunne di I B, I C, I D, I AL e I BL”.