Al via il Grande Villaggio di Babbo Natale, accoglierà i bambini nel centro storico di Bisceglie

Il Villaggio di Babbo Natale nel Borgo Antico di Bisceglie è il luogo d’incanto che da oggi, venerdì 25 novembre, e fino al 6 gennaio, accoglierà tutti i giorni i bambini che vorranno conoscere i simpatici, instancabili e sempre indaffarati assistenti di Babbo Natale.

Gli elfi del Borgo del Natale coinvolgeranno i piccoli visitatori in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno: quello con Babbo Natale in persona, che li aspetterà nella sua casetta in Piazza Duomo, illuminata a festa per l’occasione, per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Il Villaggio di Babbo Natale a Bisceglie non prevede alcun costo d’ingresso, nella convinzione che il Natale sia un bene di tutti e non solo di chi se lo può permettere. L’Associazione “Borgo Antico” invita però tutti gli adulti che accompagneranno nelle prossime settimane i propri figli e nipotini ad un gesto di solidarietà, che farà bene a loro e a chi lo riceverà, donando beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito nel centro storico o acquistando un regalo dal mercatino solidale gestito assieme ad Epass, Unitalsi, Suore di Villa Giulia, Aido, Con.te.sto, Ail e Associazione Diversamente Uguali.

Il Borgo del Natale vi aspetta dalle ore 17.30 alle 20 dal lunedì al giovedì e fino alle 21.30 venerdì, sabato e domenica.

L’iniziativa è ideata e organizzata da Associazione “Borgo Antico” con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e la preziosa collaborazione di Confcommercio.