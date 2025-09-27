Al via il Censimento permanente della popolazione 2025: coinvolte anche 1.200 famiglie biscegliesi

Dal 6 ottobre prende ufficialmente il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, che coinvolgerà 2.533 Comuni italiani e circa 1,5 milioni di famiglie. Anche Bisceglie sarà parte attiva dell’indagine promossa dall’Istat, chiamata a collaborare con entrambe le rilevazioni campionarie: la Rilevazione da Lista (L) e la Rilevazione Areale, nelle componenti A e L2.

Il censimento consentirà di raccogliere ogni anno dati aggiornati e precisi sulla popolazione residente, sulle condizioni di vita, di studio e di lavoro, con costi ridotti e senza più il coinvolgimento totale dei cittadini, come avveniva in passato.

A Bisceglie, la Rilevazione da Lista interesserà 1.200 famiglie estratte dal Registro Base degli Individui (RBI). Fino al 9 dicembre sarà possibile compilare il questionario online tramite le credenziali ricevute dall’Istat o con accesso tramite SPID o CIE. In alternativa, i cittadini potranno rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) in via Prof. Mauro Terlizzi 20, per procedere con un’intervista telefonica o ricevere assistenza diretta. Dal 12 novembre al 23 dicembre i rilevatori autorizzati contatteranno le famiglie che non avranno ancora risposto.

La Rilevazione Areale – componente A riguarderà invece 240 indirizzi selezionati in città, presso i quali i rilevatori raccoglieranno informazioni sugli alloggi e sugli abitanti dal 6 ottobre al 18 novembre. La componente L2, invece, coinvolgerà 300 individui biscegliesi, chiamati a confermare la dimora abituale e a fornire dati aggiuntivi.

Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici e trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. La partecipazione al censimento è obbligatoria: la mancata risposta comporterà sanzioni amministrative. Le famiglie campionate riceveranno comunicazione postale o troveranno manifesti informativi nel proprio stabile. Tutti i rilevatori incaricati saranno muniti di tesserino identificativo e, se richiesto, dovranno mostrare un documento di riconoscimento.

Per chiarimenti, il Centro Comunale di Rilevazione sarà operativo dal 1° ottobre al 22 dicembre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00, ai numeri 080-3950420 e 080-3950210.