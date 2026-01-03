Al via i saldi invernali in Puglia, da oggi sconti e shopping nei centri cittadini

Prendono il via oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali in tutta la Puglia. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario commerciale che anche quest’anno punta a riportare vivacità nelle vie dello shopping e nei centri urbani, tra vetrine rinnovate e ribassi di stagione.

I commercianti sono tenuti a indicare in maniera ben visibile il prezzo originario dei prodotti, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Resta obbligatoria l’accettazione dei pagamenti elettronici e la garanzia sulla conformità della merce venduta. Il cambio dei prodotti rimane a discrezione del negoziante, fatta eccezione per i casi di merce difettosa.

I saldi non rappresentano soltanto un’opportunità di risparmio, ma anche un momento di socialità e di tradizione che accompagna l’inizio del nuovo anno. C’è chi arriva preparato con una lista precisa e chi preferisce lasciarsi guidare dalle vetrine, cogliendo l’occasione per un acquisto rimandato durante le feste o per rinnovare il guardaroba nella seconda parte dell’inverno.

Per evitare inconvenienti, è consigliabile verificare i prezzi prima dell’avvio dei saldi, diffidare di sconti eccessivi o poco chiari, controllare sempre etichette e qualità dei prodotti e conservare lo scontrino, utile in caso di contestazioni.