Al via i saldi invernali in Puglia, Confcommercio Bisceglie: “Attesi da acquirenti e commercianti”

Quest’oggi, sabato 4 gennaio, al via il periodo di saldi di fine stagione, che si protrarrà fino a venerdì 28 febbraio.

A stabilirlo è il Regolamento Regionale 29 maggio 2017, n. 14 di modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”.

“In un contesto in cui le abitudini di acquisto sono in continua evoluzione, i saldi rappresentano un momento importante per riscoprire il valore di un acquisto consapevole e ben ponderato, che unisce qualità, convenienza e attenzione ai dettagli – spiega Confcommercio Bisceglie -. I negozi di prossimità offrono un’esperienza basata su professionalità, trasparenza e possibilità di scegliere tra prodotti accuratamente selezionati. Durante il periodo dei saldi questa esperienza si arricchisce ulteriormente grazie a sconti significativi che consentono di acquistare articoli di qualità a prezzi più accessibili”.

Alcuni consigli utili per uno shopping sereno durante i saldi secondo di Confcommercio Bisceglie: