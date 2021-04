Al via i corsi gratuiti per adulti promossi dal CPIA BAT

È stato autorizzato dal MIUR il progetto: “Cittadini del mondo”, proposto dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) della provincia BAT. Si tratta di nove moduli finalizzati al recupero dell’istruzione di base e alla riqualificazione delle competenze, con l’obiettivo di rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente.

Le aree tematiche su cui verteranno i corsi sono: “Alfabetizzazione“, con moduli di lingua italiana rivolti agli stranieri, “Storytelling“, per sviluppare tecniche narrative con l’ausilio di strumenti digitali, “Murales“, con due moduli per promuovere la riqualificazione urbana, ed infine “Informatica“, per supportare i frequentati nell’acquisire dimestichezza con le competenze digitali.

I corsi sono gratuiti, rivolti agli iscritti o esterni al CPIA BAT, e si svolgeranno nella sede associata di Bisceglie ed in quelle dei comuni di Andria, Barletta, Trani e Canosa.

A tutti i corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle 30 ore previste dal modulo sarà rilasciato l’attestato con le competenze acquisite.

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare la segreteria amministrativa del CPIA di Andria, al numero 0883 246540 o scrivere all’indirizzo mail bamm301007@istruzione.it .