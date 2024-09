Al via da lunedì il servizio di trasporto pubblico verso le scuole superiori

Lunedì 16 settembre riprenderà il servizio di trasporto pubblico per gli studenti delle scuole superiori di Bisceglie. Saranno due i percorsi previsti, in continuità con quanto fatto nei precedenti anni scolastici.

La prima linea partirà da via Bovio (all’altezza di Lino Bar) e coprirà le fermate distribuite nella zona centrale della città. La seconda, invece, sarà dedicata al trasporto degli studenti residenti nella zona di Sant’Andrea, con partenza in Corso dott. Sergio Cosmai (nei pressi di Panificio Di Pinto), garantendo un collegamento efficiente verso gli istituti di istruzione superiore.

Gli abbonamenti per gli studenti delle scuole superiori potranno essere acquistati presso lo Sportello Trasporto Pubblico Locale, situato al piano terra degli uffici comunali in via Prof. M. Terlizzi, 20. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30.Per agevolare gli studenti, nei primi giorni sarà possibile utilizzare il trasporto pubblico anche mentre si procede alla formalizzazione dell’abbonamento. A breve sarà anche attivato il servizio di trasporto degli studenti della scuola “Riccardo Monterisi”, con due linee dirette verso i plessi scolastici di Salnitro e di via Pozzo Marrone.