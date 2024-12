Al via contest fotografico “Sorridi con il cuore – Christmas Edition”

Confcommercio Bisceglie, nell’ambito delle iniziative rientranti nel programma natalizio cittadino, promuove e sostiene il Contest fotografico ideato da “Ciak Fotografia” dal titolo “Sorridi con il cuore – Christmas Edition”.

Organizzato in collaborazione con “Confcommercio Imprese per l’Italia – Associazione di Bisceglie” e in partnership solidale con la Fondazione “Dottor Sorriso Onlus”, il concorso si svolgerà domenica 15 dicembre dalle 18:30 alle 21:00 e vedrà come protagonisti i bambini di ogni fascia di età per raccontare spontaneità, dono e solidarietà.

Verranno realizzati in tale occasione scatti fotografici a titolo gratuito e a scopo benefico, con possibilità di acquisto della relativa stampa ad un valore simbolico di sei euro (da intendersi per singola stampa). Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla “Fondazione Onlus Dottor Sorriso”. Il contest si svolgerà unicamente sui canali social ossia attraverso la condivisione degli scatti fotografici realizzati nella giornata del 15 dicembre e nella fascia oraria indicata, sui canali Facebook e Instagram del soggetto promotore: “Ciak Fotografia”.

Al fine di assicurare pari opportunità di visualizzazioni e di voto, gli scatti fotografici saranno pubblicati contestualmente il 18 dicembre.

Tutti gli utenti iscritti ai canali social Facebook e Instagram potranno votare la loro foto preferita a partire dalle 12:00 del 3 gennaio alle 23:59 del 6 gennaio 2025 mettendo un like sotto la foto prescelta.

Si aggiudicheranno i premi le prime quattro foto con il maggior numero di reazioni.

I premi ufficiali saranno così distribuiti:

1° premio: triciclo messo in palio da “Giodicart Megastore”

2° premio: accessorio moda messo in palio da Verdemela

3° premio: buono spesa del 50% di sconto su un acquisto, messo in palio da “Carpe Diem – calzature”

4° premio: robot delle emozioni messo in palio da Abbraccio alla vita

A chiusura della votazione sarà pubblicato un post sull’account Instagram/Facebook del soggetto promotore “Ciak Fotografia” con l’annuncio dei quattro vincitori.

Il Regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti mediante diffusione sui canali summenzionati.