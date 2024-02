Al via BIT di Milano, prevista la presentazione del Premio Nazionale Don Uva / PROGRAMMA

Tutto pronto per la BIT (Borsa Internazionale del Turismo), primo marketplace del prodotto “Italia” nel mondo, che si tiene dal 4 al 6 febbraio all’Allianz MiCo di Milano.

BIT Milano presenta un ricco programma di eventi, conferenze e workshop, per una tre giorni di aggiornamento sulle tendenze più attuali di un settore in continua evoluzione. Lunedì 5 febbraio il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore al Turismo del Comune di Bisceglie Maurizio Di Pinto, alla presenza del direttore artistico e conduttore Alfredo Nolasco, ufficializzeranno la IV edizione del Premio Nazionale Don Uva. Il prestigioso evento, in programma a settembre prossimo (la data verrà resa nota alla BIT), verrà presentato con il supporto di un contributo filmato dedicato alle bellezze di Bisceglie.