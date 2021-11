Al via “bicistaffetta dei diritti”, Angarano: “Educare per avere una società migliore”/FOTO

“Stamattina abbiamo cominciato la giornata come meglio non avremmo potuto desiderare, insieme ai nostri ragazzi che si mobilitano per i loro diritti”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Con l’Assessore alle politiche scolastiche Loredana Bianco, abbiamo dato il via alla “bicistaffetta dei diritti”, iniziativa della scuola Monterisi che ogni anno coinvolge gli istituti scolastici della Città per ricordare a bimbi e ragazzi i loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (quest’anno con focus sull’art. 24) sanciti e tutelati dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia, approvata il 20 novembre 1989 e ratificata da 192 paesi. Per celebrare questa data, il 20 novembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

“Educare ai diritti umani, trasmettere ai nostri ragazzi, partendo dai loro diritti, il valore dei principi dell’uguaglianza, del rispetto e del vivere civile, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua e religione è importante per avere una società migliore – afferma il Sindaco Angarano – un mondo più giusto, dove vivere un’infanzia felice e serena che aiuti i bimbi a crescere con le stesse opportunità, senza disuguaglianze, sia davvero possibile ovunque”.