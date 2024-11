Al via ai “Family Lab” il servizio affido e adozione in Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie

Nell’ambito dell’assistenza all’infanzia, affido e adozione emergono come due alternative fondamentali per garantire il benessere dei minori che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Sebbene entrambe rappresentino soluzioni volte a fornire un ambiente sicuro e stabile per i minori, si differenziano significativamente per durata, scopo e aspetti legali. Queste due soluzioni vengono adottate a seconda delle esigenze specifiche del minore coinvolto. Al fine di assicurare le misure che mirano a garantire la sicurezza e il benessere del minore, intervenendo quando il contesto familiare diventa inadatto per la sua crescita e sviluppo, l’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie ha strutturato questo servizio che, come spiega il dirigente di Ambito, Alessandro Attolico “È costituito da un’Equipe istituzionale integrata, composta da personale qualificato proveniente dall’Ambito territoriale, inclusi assistenti sociali e personale di supporto amministrativo, nonché da dirigenti psicologi e assistenti sociali della ASL del Distretto Socio-Sanitario n.5, responsabile, per ciascun caso di affido o adozione, del progetto educativo individualizzato e della promozione della cultura dei due istituito nel territorio”.

Per garantire un approccio multidisciplinare, l’equipe può inoltre avvalersi della collaborazione di ulteriori specialisti come pedagogisti, educatori, sociologi e legali, a seconda delle necessità specifiche dei minori e delle famiglie coinvolte nel processo di affidamento e/o di adozione.

Con l’apertura ad ottobre dei Family LAB, gestiti dall’ATI coop. Soc. Shalom, coop. Soc. Vivere Insieme e Consorzio Metropolis, all’equipe istituzionale si affianca oggi il Servizio affido e adozione, che intende perseguire le seguenti finalità:

· promuovere e diffondere la cultura dell’affido (es. attività di sensibilizzazione, informazione e segretariato);

· implementare l’anagrafe/albo delle famiglie affidatarie e la banca dati delle famiglie affidatarie;

· programmare percorsi formativi (con assistenti sociali, psicologi, educatori, etc.) rivolti alle famiglie interessate all’affido;

· definire i progetti educativi individualizzati tesi al recupero del nucleo familiare di origine del minore (es. monitoraggio dell’affido attraverso incontri e supporto psicologico) a cura dell’Equipe istituzionale integrata;

· individuare un modello organizzativo dei servizi territoriali per l’adozione, che assolva i compiti previsti dalla normativa, avendo cura delle esigenze delle famiglie che richiedono di adottare un bambino;

· sostenere e supportare coloro che presentano disponibilità all’adozione nonchè alle coppie adottive nel periodo dell’affidamento pre-adottivo e nel post-adozione;

· assicurare supporto legale su temi connessi all’istituto dell’adozione nazionale e internazionale (es. rischio giuridico, etc.);

· attivare e promuovere una rete con le strutture e i servizi territoriali (sociali, educativi, specialistici) per conseguire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto familiare e sociale e per offrire ai genitori e al bambino i necessari supporti.

“Viviamo un momento storico in cui i minori sono sempre più bisognosi di attenzioni e cure”, ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali di Bisceglie Roberta Rigante, “e le famiglie sono talvolta impreparate e sfornite di strumenti per restare accanto ai bambini, in alcuni casi solo per temporanee difficoltà, altre volte, invece, nei casi più gravi, perché assolutamente incapaci di garantire lo sviluppo psicofisico sereno dei minori”.“Il lavoro svolto in questi anni dall’ambito sociale di zona Trani-Bisceglie e dai rispettivi servizi sociali professionali si è arricchito di nuovi tasselli: la costituzione dell’equipe integrata affido e adozione e l’approvazione di un regolamento di queste misure, che saranno ulteriormente divulgate nei centri servizi alle famiglie di Bisceglie e Trani. Vogliamo dare diffusione a questi strumenti, garantendo formazione e sostegno, in ogni fase, perché crediamo fortemente che questi interventi siano una vera e propria presa in carico dei minori vulnerabili da parte di tutta la Comunità. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro e ringraziamo sempre tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo”, ha concluso l’Assessore.

L’attività dei Centri sul tema avrà inizio con l’evento formativo aperto alla cittadinanza dal titolo “Approcci pedagogici e dinamiche per una genitorialità accogliente”, dedicato all’affido familiare che si terrà a Bisceglie (Via Carrara Reddito, 3) il 21 novembre alle ore 17:30 e a Trani il 3 dicembre alle ore 17:30. L’incontro sarà guidato dalla Dott.ssa Mariangela Lomuscio, psicologa e psicoterapeuta, attivamente impegnata nell’associazione “Una famiglia in più” e da Michele Corriero, ricercatore in pedagogia generale e sociale, già Giudice onorario presso il Tribunale dei Minori di Bari.

Di seguito il programma:

➢ Saluti istituzionali

– Sindaco di Bisceglie – avv. Angelantonio Angarano

– Sindaco di Trani – avv. Amedeo Bottaro

– Assessore Politiche Sociali di Bisceglie – avv. Roberta Rigante

– Assessore Politiche Sociali di Trani – avv. Alessandra Rondinone

➢ Presentazione del FAMILY LAB e del servizio AFFIDO e ADOZIONE

– Dirigente dell’Ufficio di Piano – dott. Alessandro Nicola Attolico

– Responsabile Unico di Progetto – dott. Attilio Piccarreta

➢ Intervento “Approfondimento sui temi pedagogici e relazionali in contesto di affido” a cura del dott. Michele Corriero

➢ Intervento “Condivisione di esperienze con le famiglie dell’associazione di volontariato Una famiglia in più” a cura della Dott.ssa Mariangela Lomuscio

➢ Intervento “Regolamento di Ambito per la disciplina dell’affido e dell’adozione” a cura della dott.ssa Raffaella della Cananea Salomone

➢ Sessione di Domande e Interventi

Confronto con i partecipanti e approfondimenti a cura dei referenti del servizio affido e adozione del Family LAB

➢ Conclusione e Saluti

Invitiamo quanti fossero interessati a prendere parte all’evento formativo prenotandosi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCPNL36jcavclR7KKnULP_8MI9rHYNdklxEtylOe0XNa8tmQ/viewform?usp=pp_url

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Family Lab Trani

Telefono: 0883/011094

E mail: familylabtrani@libero.it

Family Lab Bisceglie

Telefono: 080/6193468

E mail: familylabbisceglie@libero.it