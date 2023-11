Al via a Bisceglie la seconda stagione di sCOOLFOOD al IV Circolo Didattico Don Uva

Emozioni e Consenso, con questo slogan è stata avviata, stamane, la seconda stagione di sCOOLFOOD nel IV Circolo Didattico Don Pasquale Uva.

Si tratta di un progetto proposto dalla “Fondazione Monte dei Paschi di Siena”, con la collaborazione della Fondazione Casillo di Corato. Il progetto si articola in percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza globale, ai diritti umani, e prevede due versioni: una parte svolta in classe dai docenti, preceduta da formazione, l’altra attraverso incontri con figure professionali in sessione plenaria.

Dopo l’ampio consenso all’iniziativa registrato lo scorso anno, le docenti delle attuali terze classi hanno accolto la proposta della dirigente scolastica Valentina de Gennaro di una nuova candidatura; tuttavia hanno sentito la necessità di realizzare un percorso che aiuti i propri alunni a riconoscere e gestire le emozioni ,a sviluppare la capacità di compiere scelte autonome ed a gestirle attraverso un processo di razionalizzazione.

Le riflessioni sull’educazione all’affettività e la gestione delle relazioni saranno mediate dalla tutor, la dott.ssa Michela Campanale, che guiderà gli studenti a comprendere le regole per stabilire buone relazioni interpersonali. Al termine dell’anno scolastico le esperienze maturate saranno condivise alle famiglie attraverso laboratori espressivi, reading e drammatizzazioni.