Al via a Bisceglie iscrizioni all’Albo Comunale delle Associazioni

Il Comune di Bisceglie apre ufficialmente le iscrizioni all’Albo Comunale delle Associazioni. Fino al 30 maggio 2025, le associazioni con sede a Bisceglie possono presentare domanda per essere inserite nell’elenco ufficiale, istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2019. L’Albo è riservato ad associazioni che svolgono attività senza fini di lucro e in linea con l’interesse pubblico, sono costituite da almeno sei mesi e hanno un numero di soci non inferiore a cinque unità.

L’Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

· Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

· Sociale: assistenza sociale, sanità;

· Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;

· Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;

· Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;

· Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Le associazioni interessate devono compilare l’apposito modulo predisposto dall’Ente e inviarlo via PEC all’indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.bisceglie.it, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto, una relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno e il bilancio finanziario o resoconto economico.

Per maggiori informazioni e la modulistica è possibile consultare il sito del Comune di Bisceglie, all’indirizzo www.comune.bisceglie.bt.it, nella sezione Avvisi.