Al via a Bisceglie il progetto “CARES” per il sostegno e la formazione dei caregiver

Rafforzare le competenze pratiche di chi presta assistenza quotidiana, migliorare il benessere psico-fisico dei caregiver e consolidare la rete di supporto territoriale, favorendo una collaborazione sempre più stretta tra famiglie e professionisti della salute. Sono questi gli obiettivi del progetto “CARES”, promosso da OPI Bat – Ordine delle Professioni Infermieristiche, in collaborazione con il Comune di Bisceglie, e dedicato al sostegno e alla formazione di caregiver familiari, badanti, assistenti domiciliari, volontari e nuclei familiari che si prendono cura di persone con disabilità o patologie croniche.

Il primo incontro formativo gratuito è in programma mercoledì 4 febbraio, dalle 17:30 alle 20:00, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio 30. L’appuntamento sarà dedicato alla gestione delle patologie croniche in ambito domiciliare e vedrà il contributo di professionisti ed esperti del settore sanitario.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi di immediata applicazione pratica, come il monitoraggio dei parametri vitali, la corretta gestione delle terapie, l’utilizzo dei principali dispositivi medicali e le buone pratiche di assistenza quotidiana.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Il percorso proseguirà con altri due appuntamenti formativi, previsti per l’11 e il 18 febbraio, che approfondiranno rispettivamente la gestione dell’emergenza sanitaria in ambiente domestico e il supporto psicologico al caregiver.