Al via a Bisceglie il progetto CARES per il sostegno ai caregiver domiciliari

Prende il via a Bisceglie il progetto “CARES”, promosso dall’OPI Bat – Ordine delle Professioni Infermieristiche – in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta ai caregiver familiari, ai badanti, agli assistenti domiciliari, ai volontari e alle famiglie che si prendono cura a domicilio di persone con disabilità e/o patologie croniche.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze pratiche, il benessere psico-fisico e la rete di supporto di chi svolge quotidianamente un ruolo centrale nel sistema di assistenza domiciliare. Attraverso percorsi formativi mirati, strumenti informativi e una maggiore integrazione con i servizi territoriali, CARES punta a migliorare la qualità della cura, a ridurre il rischio di complicanze ed eventi avversi e a favorire una gestione più consapevole delle situazioni di emergenza.

L’iniziativa intende inoltre promuovere una cultura dell’assistenza domiciliare basata sulla collaborazione tra caregiver e professionisti sanitari, valorizzando l’empowerment di chi presta assistenza e contribuendo al miglioramento della qualità della vita delle persone assistite.

Il percorso formativo si articolerà in tre incontri, in programma il 4 febbraio, dedicato alla gestione delle patologie croniche, l’11 febbraio, incentrato sull’emergenza sanitaria in ambiente domestico, e il 18 febbraio, riservato al supporto psicologico dei caregiver. Gli appuntamenti si terranno dalle 17:30 alle 20:00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio 30, a Bisceglie.

Nel corso degli incontri, con il contributo di esperti e professionisti del settore, saranno affrontati temi fondamentali come il monitoraggio dei parametri vitali, il primo intervento in caso di emergenza, la prevenzione delle lesioni da pressione e delle dermatiti da incontinenza, la corretta mobilizzazione della persona assistita, la gestione della terapia farmacologica e dei dispositivi medicali, oltre agli aspetti psicologici legati al ruolo e al carico emotivo del caregiver.