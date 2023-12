Al prof. Poli l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica

Si è svolta questa mattina, nella sede del Palazzo del Governo a Barletta, la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a 5 cittadini del territorio, distintisi per “benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Per la Città di Bisceglie, l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è stata conferita al Prof. Giuseppe Agostino Poli, docente universitario.

Laureatosi con il massimo dei voti in Lettere presso l’Università degli Studi di Bari, è diventato in seguito professore ordinario del medesimo ateneo, dove insegna Storia Sociale nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e nel corso di laurea specialistico in Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha insegnato Storia economica alla facoltà di Economia dell’Università della Calabria e Storia dell’agricoltura alla Facoltà di Agraria dell’Università di Bari.

Il prof. Poli è presidente del Comitato provinciale di Bari dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione per la Storia Sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea” e dirige la rivista “Risorgimento e Mezzogiorno”.

È socio, inoltre, della Società di Storia Patria per la Puglia, dell’Accademia Pugliese delle Scienze e delle Lettere ed è membro del direttivo nazionale della Società Italiana di Storia Moderna (SISEM). Nel corso della sua attività ha ricevuto diversi premi e ha dato lustro alla nostra Regione, concentrando i suoi interessi di ricerca sullo studio delle società e dell’economia rurale del Mezzogiorno con particolare attenzione alle province pugliesi. Ad oggi è autore di circa 150 pubblicazioni tra volumi, articoli e saggi.

Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime autorità del territorio ed introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso, sono state conferite le Onorificenze di Vittima del Terrorismo con Medaglie d’Oro (a due militari coinvolti nell’esplosione di un ordigno militare nel 2011 in Afghanistan) e le Attestazioni “Ai Benemeriti della Salute Pubblica”, conferite dal Ministero della Salute, a due cittadini barlettani per le meritorie attività svolte nell’ambito della salute pubblica.

La giornata odierna è stata definita “una vittoria dello Stato” dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, che nel corso del suo intervento si è rivolto agli insigniti definendoli “cittadini modello, esempi da seguire e rappresentanti della parte migliore della società, che al fianco delle Istituzioni lavorano ogni giorno per il bene comune ed il miglioramento della qualità della vita di una comunità”.