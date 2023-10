Al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi il Blue Marina Awards di Assonautica

Il porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi ha ottenuto anche quest’anno, il secondo consecutivo, il Blue Marina Awards, ambito e prestigioso riconoscimento assegnato da Assonautica Italiana ai migliori porti italiani, esempi di innovazione, sostenibilità, accoglienza e sicurezza.

Il premio è stato ritirato dall’Ing. Nicola Rutigliano, Amministratore unico di Bisceglie Approdi, nella cerimonia ufficiale che si è tenuta a Trieste, dove l’8 ottobre è in programma la 55esima edizione della Barcolana, la famosa regata più grande al mondo. Il Blue Marina Awards è stato assegnato alla presenza di un parterre ricco di autorità, tra cui Giovanni Acampora, Presidente Assonautica; Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Roberto Di Piazza, Sindaco di Trieste. Bisceglie Approdi è stata premiata nella categoria dei “marina-resort” e rientra nel ristretto novero di 22 porti turistici in tutta Italia ad aver ricevuto il Blue Marina Awards di Assonautica oltre a 12 piccoli approdi per un totale di 34 strutture premiate.

“Siamo felici ed orgogliosi di essere nuovamente tra le eccellenze dei porti turistici e approdi italiani”, ha dichiarato soddisfatto l’Ing. Rutigliano al termine della premiazione svoltasi nel pomeriggio del 6 ottobre alla Camera di Commercio del capoluogo friulano. “Potersi fregiare di questo marchio di riconoscimento così autorevole, che certifica gli elevati standard del porto turistico di Bisceglie, è un onore. Il Blue Marina Awards suggella il buon lavoro che stiamo svolgendo per rispondere sempre di più e meglio a criteri rigorosi di sostenibilità, innovazione dei processi, accessibilità, tutela e valorizzazione del mare, cultura e promozione del territorio. Il tutto si traduce in accoglienza turistica di qualità, andando oltre il semplice ormeggio ma offrendo servizi validi che facciano vivere un’esperienza positiva a 360 gradi”.

“Un’attività”, ha continuato l’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, “che svolgiamo in proficua sinergia istituzionale con il Comune di Bisceglie e il Sindaco Angelantonio Angarano, cui va il mio ringraziamento e con il quale c’è assoluta unità di intenti sulla volontà di rendere il nostro porto turistico-marina resort sempre più bello, competitivo e attrattivo. Condivido questo prestigioso riconoscimento con tutto il personale di Bisceglie Approdi, senza il quale non sarebbe possibile essere ottenere questi risultati così brillanti, senza dimenticare le certificazioni ISO che ci rendono tra i porti turistici più certificati d’Italia, la bandiera blu ottenuta per il terzo anno consecutivo, la bandiera Lilla assegnata per la prima volta in Italia ad un approdo turistico, certificandone la totale accessibilità a persone con disabilità. Continueremo a lavorare per altri ambiziosi traguardi d’eccellenza. Ad maiora, Bisceglie Approdi”, ha concluso l’Ing. Nicola Rutigliano.