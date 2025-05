Al liceo “Da Vinci” si inaugura il Giardino dei Giusti dedicato a Sergio Cosmai

La comunità scolastica del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie comunica che oggi 7 maggio, alle ore 17.00, si svolgerà presso l’Istituto la Cerimonia di Inaugurazione del Giardino dei Giusti e la piantumazione del primo albero.

Il giardino, su ispirazione dei Giardini promossi da Fondazione Gariwo, nasce per raccontare le storie dei Giusti e presentare alle studentesse e agli studenti del “da Vinci” gli esempi di quanti, mettendo a rischio la vita, la carriera, le amicizie, sono stati capaci di preservare valori umani di Giustizia, Fratellanza, Pace.

Il Giardino dei Giusti sarà dedicato al dott. Sergio Cosmai, nel 40esimo anniversario della sua scomparsa, per mantenere viva la memoria di un Uomo e Professionista straordinario che ha operato nella sua vita secondo gli stessi valori che ispirano i Giusti. Il primo albero piantumato sarà in onore del Giusto Vito Fiorino, già ospite presso la nostra scuola, soccorritore di naufraghi a Lampedusa. Il giardino è un luogo fisico, ma anche virtuale di memoria, di incontro e di dialogo per mantenere vivo l’esempio dei Giusti. A tal fine le targhe commemorative saranno dotate di un QR code che permette di approfondire la storia del dott. Sergio Cosmai e del Giusto Vito Fiorino e il giardino sarà illuminato con colori simbolici in occasione di speciali ricorrenze.

Alle ore 17.00 in Auditorium si svolgeranno i saluti istituzionali di Donato Musci, Dirigente Scolastico, e della prof.ssa Tiziana Palazzo, moglie di Sergio Cosmai alla presenza di Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie. A seguire ci sarà la presentazione del libro Vito e gli altri a cura di Vito Fiorino.

In Giardino si svolgerà l’inaugurazione della Targa del Giardino dei giusti dedicato a Sergio Cosmai e la piantumazione del Primo Albero (un leccio) in onore di Vito Fiorino con interventi musicali e letture da parte degli studenti del Liceo Da Vinci e la partecipazione del dott. Fabio Gravina, agronomo, che ha donato l’albero.