Al IV Circolo “Don Pasquale Uva” la scuola riparte con la “Festa dell’Accoglienza” / FOTO

Oggi nei plessi Cosmai e Salnitro, a partire dalle ore 8.30, la comunità scolastica del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” ha accolto in modo festoso i piccoli alunni iscritti alle classi prime di scuola primaria.

La “Festa dell’Accoglienza” è il tradizionale appuntamento dedicato ai piccoli alunni delle classi prime che effettuano il loro primo ingresso nella scuola dell’obbligo, avviando la fase più importante della loro crescita formativa, contrassegnata da una serena e proficua collaborazione tra scuola, famiglia e territorio, destinata a durare per tutto il quinquennio della scuola primaria e finalizzata al raggiungimento di migliori risultati in termini di profitto scolastico e di crescita umana.

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Valentina de Gennaro, con entusiasmo e grande emozione, ha accolto, insieme ai docenti, i piccoli accompagnati dai loro genitori, visibilmente commossi, e ha rivolto loro il suo sincero augurio di un anno scolastico di rinascita post pandemia nella bellezza della normalità fatta di piccole cose, di piccoli gesti: abbracci, baci, sorrisi, incontri e dialogo. Perché come affermava Dostoevskij: “la bellezza salverà il mondo”. La fase dell’accoglienza, in realtà , durerà per l’intera prima settimana di attività didattica e vedrà il coinvolgimento anche delle classi successive alla prima di scuola primaria.

Domani 13 settembre sarà il turno dei più piccoli di scuola dell’infanzia (treenni ed anticipatari) nei rispettivi plessi di appartenenza (Carrara Reddito, Falcone/Borsellino e Salnitro). Il IV circolo ringrazia “il Sindaco Angelantonio Angarano per la presenza ed attiva partecipazione e l’attrice Valentina Vecchio che ,con la sua lettura animata “Il Mangiasogni”, ci ha aiutati ad intraprendere questo bellissimo viaggio nel magico mondo della Scuola”.