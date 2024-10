Al I Circolo “De Amicis” torna il progetto sul cinema d’animazione “La Camera Verde”

Il cinema d’animazione come mezzo per approfondire le tematiche ambientali e come strumento innovativo di didattica e comunicazione. È questa l’intuizione alla base del progetto “La Camera Verde”, che sarà riproposto, dopo il successo della prima edizione svoltasi durante l’anno scolastico 2022/2023, al Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo.

Il progetto è risultato nuovamente vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2024-2025. La scuola biscegliese si è classificata al 23esimo posto nella graduatoria nazionale ed è l’unica scuola della provincia ad essere stata ammessa al finanziamento.

Il progetto si avvale della professionalità di Antonio Musci nel ruolo di responsabile scientifico ed è stato elaborato in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Grazia Pedone, Viviana Barbieri, Mariagrazia Colangelo, Ester Facchini, Caterina Gadaleta, Antonella Petruzzella, Mara Altamura, Giovanna Di Pierro; la dirigente scolastica, il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni e le associazioni Canudo ETS e Atalante ETS.

Il progetto si rivolge ai bambini della scuola d’infanzia e primaria (5 – 10 anni) e ai loro insegnanti, con l’obiettivo di avvicinare i primi al cinema e di formare i secondi all’utilizzo consapevole del linguaggio audiovisivo come efficace strumento didattico e di comunicazione. Gli studenti saranno infatti protagonisti di una serie di laboratori che si articoleranno come veri e propri giochi creativi, incentrati sulla dimensione del vedere/sentire e sulla fruizione artistica come esperienza legata alla percezione, ai linguaggi del cinema di animazione e della musica e al rapporto di questi ultimi con le nuove tecnologie.

Un’occasione che ha permesso ai giovanissimi studenti, durante la precedente edizione del progetto, di girare l’Italia con il loro cortometraggio, riscuotendo grande successo nei festival dedicati. Il corto, intitolato “Il futuro di Gaia”, è tuttora visibile sul sito di Rai Cinema a questo link: https://www.rai.it/raicinema/video/2024/04/Il-futuro-di-Gaia-e8db82ca-9432-438c-822d-a02fc00c0d06.html

Gli insegnanti, parallelamente, parteciperanno a degli incontri dedicati con artisti ed esperti del settore per approfondire le possibilità di utilizzo del linguaggio cinematografico e dell’audiovisivo in chiave di supporto didattico.

Il progetto, infine, permetterà ai bambini di scoprire il meglio del cinema di animazione contemporaneo, grazie a un cineforum a tema che si svolgerà al Politeama Italia di Bisceglie nel corso dell’anno scolastico 2024-2025.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.