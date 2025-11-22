Al I Circolo “De Amicis” la terza edizione del progetto sul cinema animato “La Camera Verde”

Il cinema d’animazione come mezzo per approfondire le tematiche ambientali e come strumento innovativo di didattica e comunicazione. È questa l’intuizione alla base della terza edizione del progetto “La Camera Verde”, che sarà riproposto, dopo il successo delle prime due edizioni, svoltesi durante gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, promosse dal Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo.

Il progetto è risultato nuovamente vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2025-2026. La scuola biscegliese si è classificata al decimo posto nella graduatoria nazionale ed è l’unica scuola della provincia ad essere stata ammessa al finanziamento.

Il progetto si avvale della professionalità di Antonio Musci nel ruolo di responsabile scientifico ed è stato elaborato in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Grazia Pedone, Viviana Barbieri, Mariagrazia Colangelo, Maria Cipriani, Ester Facchini, Caterina Gadaleta, Maria Altamura, Giovanna Di Pierro; la dirigente scolastica, il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni e le associazioni Canudo ETS e Atalante ETS.

Il progetto si rivolge ai bambini della scuola d’infanzia e primaria (5 – 10 anni) e ai loro insegnanti, con l’obiettivo di avvicinare i primi al cinema e di formare i secondi all’utilizzo consapevole del linguaggio audiovisivo come efficace strumento didattico e di comunicazione. Gli studenti saranno infatti protagonisti di una serie di laboratori che si articoleranno come veri e propri giochi creativi, incentrati sulla dimensione del vedere/sentire e sulla fruizione artistica come esperienza legata alla percezione, ai linguaggi del cinema di animazione e della musica e al rapporto di questi ultimi con le nuove tecnologie. Un’occasione che ha permesso ai giovanissimi studenti, durante le precedenti edizioni del progetto, di girare l’Italia con i cortometraggi realizzati, riscuotendo grande successo nei festival dedicati.

Gli insegnanti, parallelamente, parteciperanno a degli incontri dedicati con artisti ed esperti del settore per approfondire le possibilità di utilizzo del linguaggio cinematografico e dell’audiovisivo in chiave di supporto didattico. Il progetto, infine, permetterà ai bambini di scoprire il meglio del cinema di animazione contemporaneo, grazie a un cineforum a tema che si svolgerà al Politeama Italia di Bisceglie nel corso dell’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.