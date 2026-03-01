Al Garibaldi la Polizia di Stato inaugura la prima edizione di “Valore e Memoria”: ospite Gratteri

Domenica 1 marzo, alle ore 17:30, al Teatro Garibaldi, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso “Valore e Memoria”, istituito dal Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani Alfredo Fabbrocini, con l’obiettivo di valorizzare e premiare attività di particolare rilievo nell’ambito dell’indagine, del soccorso pubblico e dell’impegno sociale, riconoscendo la professionalità, la dedizione e lo spirito di servizio degli operatori della Polizia di Stato in forza presso le articolazioni provinciali.

Il concorso si articola in tre categorie di premiazione, ciascuna intitolata alla memoria di appartenenti alla Polizia di Stato caduti nell’adempimento del dovere: il premio “Alfredo Albanese” per la migliore attività di indagine; il premio “Tommaso Capossele” per la migliore attività di soccorso pubblico; il premio “Giuseppe Marchisella” per un’attività di particolare valore sociale. L’iniziativa coniuga il ricordo con la valorizzazione dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della collettività.

Gli Uffici o le articolazioni risultate vincitrici, unitamente ai Poliziotti che hanno preso parte alle attività segnalate, riceveranno un riconoscimento ufficiale nel corso dell’evento.

Alla cerimonia parteciperà, quale ospite, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri. Saranno altresì presenti Autorità civili e militari del territorio, a testimonianza della condivisione istituzionale dei valori di legalità, memoria e servizio.

Nel corso della serata, il Questore conferirà anche delle menzioni speciali a favore di soggetti che, nel corso dell’anno, si siano distinti per aver fornito un contributo significativo alle attività istituzionali della Polizia di Stato e per aver collaborato alla realizzazione di iniziative di particolare rilevanza operativa, sociale e culturale.