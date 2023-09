Al DF Theatre il party “Balliamo insieme” per l’inclusione sociale

Si chiama “Balliamo insieme” il party che si terrà domenica 10 settembre, dalle 18:30 alle 20:30, al DF Theatre di Bisceglie con il chiaro intento di vivere insieme una giornata in inclusione sociale assieme alle associazioni locali che si occupano di disabilità e con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

“La serata è aperta a tutti – ha dichiarato Ornella Preziosa, organizzatrice dell’evento – e vedrà ragazzi disabili sia in qualità di utenti che di addetti ai lavori. Nasce da un desiderio mio e del patron del DF Theatre, Roberto Maggialetti, di dare la possibilità a ragazzi e ragazze speciali di divertirsi in un contesto da loro poco frequentato, facendoli sentire a proprio agio. Ancora, vogliamo trasmettere l’idea che la discoteca è un luogo sano fatto da gente sana”.

Il party “Balliamo insieme” è stato da subito supportato dalla cooperativa Uno tra noi che dal 1990 gestisce un Centro Diurno Socio-Educativo a Bisceglie. A seguito del suggerimento della psicologa di riferimento e del personale della cooperativa, quattro ragazzi collaboreranno con il personale della discoteca DF Theatre ricoprendo, rigorosamente con la maglietta dello staff, vari ruoli tra cui quello del barman e camerieri, sempre supportati da professionisti del settore.

“Questo progetto, oltre alla disponibilità di Roberto Maggialetti che ha messo a disposizione la struttura, è stato possibile grazie alla cooperativa Uno tra noi – sottolinea Preziosa –che con il suo staff di esperti ci garantisce la corretta gestione e il sereno svolgimento dell’iniziativa. Ma abbiamo esteso l’invito a partecipare anche ad altre associazioni del territorio. I ragazzi che parteciperanno presenteranno un elenco di canzoni che vorrebbero sentire, ballare e cantare. La serata sarà incentrata sul divertentismo e sulle hit del momento, canzoni che i ragazzi e le ragazze già conoscono, in modo da sentirsi in un ambiente più familiare possibile”.

Giorno e orario non sono prettamente da discoteca, ma lasciano ben intendere il tono di festa che si vuole dare all’iniziativa. Poi, ovviamente, anche La musica sarà sulla stessa linea e non sarà lasciata al caso. In consolle si alterneranno i dj Maurizio Losciale, Mimmo Losapio e Carlo Gallo.

L’accesso a questa serata avrà il costo simbolico di 10 euro con consumazione, parte dei quali saranno devoluti in beneficenza.