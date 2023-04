Aj Mobilità apre selezioni per ausiliari del traffico / Ecco come presentare domanda

L’AJ. Mobilità srl, gestore del servizio sosta a pagamento nella Città di Bisceglie, comunica di voler selezionare figure professionali da impiegare nell’attività di Ausiliari del traffico.

Gli interessati alla selezione, in assenza di procedimenti giudiziari in corso, potranno presentare il proprio curriculum vita a mano presso l’Infopoint di Via G. Pasquale altezza civico 3 o tramite posta elettronica all’indirizzo mail aj.bisceglie@gmail.com.

Inoltre la stessa società informa che dai prossimi giorni, avendo ricevuto una proroga tecnica del servizio, rispetto alla precedente scadenza contrattuale del 30 aprile, potrà essere operativa per i rinnovi degli abbonamenti sosta in scadenza.

Orari di apertura ufficio:

dal lunedì al venerdì ore 10:00 – 12:00

il giovedì 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00