Aggregazione Funzionale Territoriale attivata anche sul territorio di Bisceglie

Da ieri sono attive su tutto il territorio della Bat le AFT, Aggregazioni Funzionale Territoriale, che garantiscono l’assistenza della medicina di famiglia da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Sono attive due AFT per Andria (Distretto 2), due AFT per Barletta (Distretto 4) e due AFT per Trani e Bisceglie (Distretto 5). A queste si aggiungono una AFT per il Distretto 1 (Margherita, Trinitapoli e San Ferdinando) e una per il Distretto 3 (Canosa, Minervino e Spinazzola).

Ogni medico di famiglia conserva il proprio studio con i propri orari, ma per esigenze non rinviabili, il cittadino può rivolgersi ad altro medico di famiglia che fa parte della stessa aggregazione funzionale.

Dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì, il sabato e i prefestivi dalle 8 alle 11 sarà inoltre attivo uno studio medico secondo una turnazione definita e comunicata.

“Viene in questa maniera potenziata l’assistenza della medicina di famiglia su tutto il territorio – dice Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario Asl Bt – i cittadini hanno come punto di riferimento il proprio medico di famiglia, ma in caso di necessità sanno di poter contare su una assistenza garantita e organizzata su tutto il territorio”. “Ci abbiamo lavorato molto, abbiamo stilato documenti organizzativi e oggi le AFT sono una realtà su tutto il territorio provinciale – dice Dino Delvecchio, Referente della medicina di famiglia per la Asl Bt – siamo molto soddisfatti. Siamo certi che questa nuova organizzazione potrà garantire maggiore assistenza ai nostri cittadini”.