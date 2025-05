Aggiornato servizio Taxi e NCC, Angarano: “Più servizi e opportunità per cittadini e imprese”

L’Amministrazione comunale ha aggiornato il Regolamento comunale per il servizio di Taxi e Noleggio con Conducente (NCC), approvato nella seduta dell’ultimo consiglio comunale.

“Il nuovo regolamento si adegua alle più recenti innovazioni normative e integra importanti novità – si legge nella nota giunta da Palazzo San Domenico – come l’introduzione del servizio di taxi-sharing, l’attenzione verso la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria, l’uso di strumenti digitali per la prenotazione dei servizi e la promozione di forme di trasporto più efficienti e moderne”.

“Un primo, significativo passo era stato già compiuto lo scorso anno, con il rilascio della prima licenza taxi sul territorio comunale. L’aggiornamento del regolamento – prosegue – rappresenta ora un’evoluzione naturale, che permetterà a breve di bandire concorsi pubblici per l’assegnazione di ulteriori licenze taxi e delle autorizzazioni NCC”.

“Il rilascio della prima licenza taxi ha rappresentato un momento storico per Bisceglie, ma era necessario aggiornare il regolamento per renderlo pienamente aderente agli indirizzi ministeriali e per costruire un sistema di servizi più moderno ed efficiente”, sottolineano il Sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore allo Sviluppo Economico Onofrio Musco. “Vogliamo favorire l’accessibilità, migliorare la qualità del servizio e offrire nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e commerciale per la nostra comunità”.