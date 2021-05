Aggiornamento albi Giudici Popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello

E’ in corso l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. Hanno diritto all’iscrizione negli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana;

b) Godimento dei diritti civili;

c) Godimento dei diritti politici;

d) Buona condotta morale;

e) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

f) Titolo finale di Scuola Media di I grado di qualsiasi tipo.

Inoltre occorre che gli interessati abbiano il possesso del titolo finale di studi di Scuola Media di II grado di qualsiasi tipo.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a presentare istanza, non più tardi del mese di luglio 2021, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito web del Comune http://www.comune.bisceglie.bt.it , con le seguenti modalità: 1) direttamente tramite consegna all’Ufficio Elettorale, sito in via prof. Mauro Terlizzi n. 20; 2) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it ; 3) a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale@comune.bisceglie.bt.it .

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.

Si invitano, inoltre, tutti coloro già presenti negli elenchi ed impossibilitati all’esercizio dell’ufficio di Giudice Popolare, a presentare, con le suindicate modalità, istanza motivata di esonero.