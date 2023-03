Adriana Moschetti nuovo presidente dell’Associazione Avvocati Bisceglie

Sarà l’Avv. Adriana Moschetti il presidente del prossimo biennio dell’Associazione Avvocati Bisceglie. La nomina è stata ufficializzata oggi nell’aula di udienza del Giudice di Pace di Bisceglie, nel palazzo dell’ex Pretura, dove si è svolta l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio del biennio presieduto dal past president Domenico Di Pierro (ora consigliere dell’ordine di Trani) e ha anche eletto il nuovo direttivo.

Al neo presidente Moschetti il supporto del direttivo formato da: Roberta Prascina, Valerio Belsito, Michele Di Liddo, Maria Teresa Misino, Adriano Cozzoli e Camilla Picca. Guida “rosa” quindi per l’Associazione Avvocato Bisceglie che in passato aveva già avuto alla guida Mariarosaria Basile e Angela Napoletano come presidenti.

Adriana Moschetti, 39 anni, sposata con due figli, esperta in diritto di famiglia, guiderà quindi l’associazione forense che vide tra i suoi soci fondatori sua madre, la compianta Carmela Campanale.