“Adotta e accendi la Festa”, al via iniziativa in viste della Feste Patronali

“Cari concittadini, anche quest’anno il Comitato Feste Patronali lavora per dare alla nostra Città una festa sentita, partecipata e condivisa. Le celebrazioni in onore dei Santi Patroni Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone (27 luglio e 8-12 agosto) e della Beata Vergine Maria Addolorata (14-16 settembre) sono un patrimonio di fede, tradizione e identità che appartiene a tutti. Il nostro desiderio è riportare le celebrazioni allo spirito partecipativo di un tempo, con lo scopo di donare alla città un momento di fede, corresponsabilità e orgoglio collettivo. Per fare questo, abbiamo bisogno del sostegno concreto di tutti, nella convinzione che la Festa è di tutta la Città”. Comincia con queste parole la nota congiunta da parte del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del presidente Confcommercio Bisceglie Leo Carriera e del presidente del Comitato Feste Patronali Pierpaolo Sinigaglia”.

“La festa patronale è un evento di grande importanza per la nostra Comunità – proseguono – che coinvolge sia il mondo religioso che quello laico. Onorare i nostri Santi Patroni significa riappropriarsi e celebrare la nostra identità culturale e religiosa. È un modo semplice ma potente per dimostrare attaccamento alla nostra tradizione e senso di appartenenza. Alla cittadinanza in generale, alle attività commerciali, artigiane e professionali del nostro territorio, chiediamo l’esemplare sostegno che sarà sottolineato con l’indicazione sulle luminarie dell’attenzione e devozione prestata”.

“L’intento è quello di concretizzare nelle solenni celebrazioni un’attività corale che dovrà coinvolgere le famiglie, le istituzioni, il mondo ecclesiastico e laico, in un programma ricco di arte, musica e buone prassi – affermano – così da testimoniare pubblicamente l’impegno di una comunità inclusiva e consapevole, stimolando la partecipazione del tessuto imprenditoriale locale e delle realtà associative che potranno sostenere anche economicamente l’organizzazione della Festa. Per questo, chiediamo il sostegno concreto della cittadinanza, delle famiglie, delle attività economiche e del mondo associativo: contribuire, anche con un simbolico gesto, significa essere parte attiva di un progetto collettivo. Sono presenti nelle attività commerciali di Bisceglie dei salvadanai per raccogliere la generosità dei concittadini: tante piccole gocce possono davvero fare un mare “Adotta e Accendi la Festa“: è l’impegno di tutti”.

“Le luminarie potranno riportare i nomi delle attività economiche o delle famiglie che hanno scelto di ‘accenderle’, sostenendo così la Festa come segno di devozione e partecipazione. Con l’importante contributo dell’Amministrazione comunale, della Confcommercio e soprattutto, con il vostro, vogliamo far risplendere la festa e renderla un momento di unità e orgoglio cittadino. Tutte le iniziative avranno lo scopo di potenziare e rendere fattivamente visibile l’impegno di tutti, rafforzando il senso di comunità e mettendo a valore chi sceglierà di esserci come parte attiva delle celebrazioni”.

“Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo – conclude la nota – sta incontrando tutti gli operatori economici e l’intera cittadinanza, riscontrando consensi e cuori generosi, affinché le celebrazioni possano infondere e donare speranza condivisa in un vero momento di unità e di orgoglio cittadino. Speriamo di poter contare sulla Vostra partecipazione e sostegno per rendere questa Festa ancora più speciale, ringraziando tutti per essere parte di questa Comunità e per contribuire a fare della nostra Festa Patronale un momento indimenticabile”.