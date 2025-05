Adelmo Cervi fa tappa anche a Bisceglie per ricordare la Resistenza e parlare di democrazia

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, le città della provincia BAT accoglieranno un ospite d’eccezione: Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei celebri sette fratelli trucidati nel dicembre 1943. Sarà l’occasione per ascoltare una testimonianza diretta e toccante, che unisce memoria storica e riflessione civile.

Adelmo Cervi condividerà la storia della sua famiglia, emblema della lotta partigiana, e racconterà il contesto dell’Emilia del dopoguerra in cui è cresciuto, dando voce a una pagina fondamentale della storia italiana. Sullo sfondo dell’iniziativa anche l’appuntamento con i referendum dell’8 e 9 giugno, che rappresentano per molti una nuova sfida democratica per la giustizia sociale e i diritti civili.

L’iniziativa toccherà quattro città con il seguente calendario:

Venerdì 30 maggio , Trani – ore 18:00 presso HUB Porta Nova, organizzato da Ass. Metabolè con ANPI e ARCI.

, Trani – ore 18:00 presso HUB Porta Nova, organizzato da Ass. Metabolè con ANPI e ARCI. Sabato 31 maggio , Canosa di Puglia – ore 18:00 nella sede CGIL di Via M. Scevola, 7, con ANPI e CGIL.

, Canosa di Puglia – ore 18:00 nella sede CGIL di Via M. Scevola, 7, con ANPI e CGIL. Domenica 1 giugno , Minervino Murge – ore 19:00 presso la sede ANPI in via F. Bandiera.

, Minervino Murge – ore 19:00 presso la sede ANPI in via F. Bandiera. Martedì 3 giugno, Bisceglie – ore 19:30 al Castello, con ANPI, ARCI, CGIL e il comitato “80 voglia di liberazione”.

La presenza di Adelmo Cervi rappresenta un’opportunità preziosa per le nuove generazioni di confrontarsi con la memoria storica, ma anche un’occasione per riaffermare i valori della Costituzione, della Resistenza e dell’impegno civile.