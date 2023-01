Addio ad Antonio Ruggieri, decano del commercio biscegliese

È venuto a mancare, all’età di 87 anni, Antonio Ruggieri, decano del commercio biscegliese e storico responsabile della “Salumeria Ruggieri” di via XXIV Maggio: uno degli esercizi commerciali più longevi del centro cittadino, aperto nel lontano 1963 e oggi gestito dal figlio Sergio.

Cordoglio è stato espresso anche dalla Confcommercio di Bisceglie, per un uomo che ha “lasciato il segno nel mondo del commercio cittadino per la capacità, la passione e lo spirito imprenditoriale con cui ha esercitato per tanti anni la professione di salumiere”.

I funerali si sono svolti questa mattina presso la Chiesa della Madonna di Passavia.