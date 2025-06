Addio a Mimi Pedone, il cordoglio della politica biscegliese

La morte di Mimì Pedone ha toccato le corde della cittadinanza biscegliese nei vari ambiti, compreso quello politico.

“Mimì ha costruito la sua vita sul lavoro, sulla famiglia, sull’impegno, diventando punto di riferimento per intere generazioni di biscegliesi. Chi lo ha conosciuto, anche solo per poco, sa quanto fosse generoso, riservato e profondamente legato a Bisceglie. Ricorderò sempre con affetto i suoi modi gentili, le sue grandi capacità imprenditoriali, la lucidità con cui parlava del futuro e l’orgoglio con cui raccontava il suo percorso. A sua moglie Maria, a Mauro, Enzo e Leonardo, e a tutta la famiglia va un abbraccio sincero e la mia vicinanza, personale e istituzionale, in questo momento di grande dolore”. Questo il pensiero del Sindaco Angelantonio Angarano.

Parole di profonda commozione giungono anche dall’Assessore Onofrio Musco, “Con profonda commozione saluto la scomparsa di Girolamo “Mimì” Pedone, figura simbolo del commercio biscegliese, imprenditore capace e appassionato, Cavaliere del Lavoro, uomo che ha saputo costruire con dedizione, visione e umanità un’impresa solida, ma soprattutto un esempio da raccontare. Conservo un ricordo affettuoso di quei momenti: Mimì impacchettava con la stessa cura anche poche rondelle, avvolgendole in fogli di giornale squadrati con precisione, trattando con rispetto e garbo chiunque entrasse tra chi prendeva appunto poche rondelle a chi aveva bisogno di grandi forniture. Ed infatti il suo sorriso sincero accoglieva ogni cliente allo stesso modo, che fosse un artigiano, un bambino curioso o un grande fornitore. Come assessore alle Attività Produttive, come avvocato onorato della fiducia ricevuta dalla sua famiglia, ma soprattutto come amico, mi stringo con sincero affetto ai figli Mauro, Enzo e Leonardo, alla moglie e a tutti i familiari. Mimì ci lascia molto più di un’attività, ci lascia un esempio silenzioso e concreto di come si costruisce una storia fatta di lavoro, rispetto e dignità. Un’eredità umana che resterà impressa nella memoria della nostra città. Ciao Mimì, e grazie di cuore”.

“A Bisceglie oggi si sente un vuoto”. Parte con queste parole il pensiero del Consigliere Regionale Francesco La Notte. “Ci ha lasciati Mimì Pedone, un pezzo di storia della nostra città, il volto dietro la ferramenta che da oltre 60 anni è stata molto più di un negozio. Un punto di riferimento, una casa, un esempio. Con la sua gentilezza, la sua dedizione al lavoro e quel modo tutto suo di ascoltare e consigliare, Mimì è stato per tanti un maestro silenzioso, un uomo per bene. Uno di quelli che non cercavano riflettori, ma che col lavoro, la presenza e il cuore hanno saputo costruire qualcosa che resta. Ci mancheranno il suo sorriso, la sua stretta di mano, la sua umanità. Alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene, un abbraccio grande e sincero. Grazie di tutto, Mimì”.

“Ho avuto la fortuna e l’onore di aver conosciuto un uomo buono, un gentiluomo, ricorda il consigliere comunale Gianni Casella. Porterò sempre con me il tuo sorriso, la tua gentilezza, il tuo modo di porti verso il prossimo. Quando ti incontravo ti davo una carezza sul viso così come avrei voluto fare con mio Padre e ti dicevo ‘mantieniti forte Don Mimi’. Piango la tua scomparsa ma sono certo che tua esistenza era e sarà di esempio per molti. Ciao mio caro Mimi”.

“La scomparsa di Mimì Pedone priva Bisceglie di un punto di riferimento costante per l’imprenditoria e il sociale. I preziosi insegnamenti che ha saputo affidare ai suoi figli, ai nipoti e ad intere generazioni di collaboratori della sua azienda costituiscono un autentico tesoro di competenze, professionalità, empatia. Un solco tracciato con lungimiranza che l’intera comunità ha il dovere morale di seguire. Una preghiera per Mimì, un forte e commosso abbraccio a tutta la famiglia Pedone.” Così la consigliera regionale e coordinatrice di Bisceglie di Fratelli d’Italia, Tonia Spina.