Addio a “Lulù Del Monaco” unica Sindaco donna nella storia di Bisceglie

Si è spenta all’età di 92 anni Maria Giuseppina Del Monaco, per tutti “Lulù”, una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Bisceglie, tanto nella professione forense quanto nella breve, ma intensa, parentesi politica.

Avvocato stimato, donna battagliera e instancabile, Lulù fu scelta nel 1995 come candidata sindaco dalla neonata coalizione di centrodestra locale, in un periodo di grande fermento politico. In un’epoca di forte ascesa per il centrodestra, la sua candidatura rappresentò un gesto autentico di apertura alla società civile. I cittadini biscegliesi la premiarono al ballottaggio, con una vittoria significativa sull’uscente Biagio Lorusso, nel primo turno di elezione diretta del sindaco.

Lulù Del Monaco, alla sua prima esperienza politica, affrontò il nuovo incarico con passione e spirito di servizio, senza mai sottrarsi al dialogo con la comunità. La sua disponibilità e capacità di ascolto erano tratti distintivi, al punto da concedersi persino a giovani cronisti alle prime armi con la stessa semplicità con cui riceveva avvocati e cittadini.

Il suo stile diretto e la genuina volontà di mettersi al servizio della città la resero una figura molto amata, anche se la sua esperienza amministrativa si concluse prematuramente. Le dimissioni di una parte della maggioranza portarono allo scioglimento del consiglio comunale, preludio alla tornata elettorale del giugno 1996 che vide l’elezione di Franco Napoletano.

Delusa dalle logiche della politica, Lulù Del Monaco scelse di non tornare più in campo, dedicandosi fino alla pensione alla sua attività di avvocato. Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che l’hanno conosciuta: una donna energica, altruista, animata da entusiasmo e curiosità, che ha saputo incarnare con dignità e nobiltà il senso più autentico dell’impegno civico.