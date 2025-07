Addio a Domenico Di Benedetto: fondatore della Di Benedetto Carni, figura storica del lavoro cittadino

Si è spento oggi, 6 luglio, all’età di 92 anni Domenico Di Benedetto, figura storica del commercio biscegliese e fondatore dell’azienda Di Benedetto Carni. Con lui se ne va un uomo capace di trasformare una piccola impresa in una realtà di riferimento per tutto il territorio.

Dopo aver intrapreso esperienze nei settori tessile, ittico e del pollame, nel 1974 avviò l’attività che l’avrebbe consacrato: la Pollo Cafar – Di Benedetto Domenico. Accanto a lui, sempre presente, la moglie Lucrezia Losurdo. Da allora, l’azienda ha conosciuto una crescita costante, intrecciando rapporti con imprenditori locali e personalità di rilievo nazionale come Francesco Amadori, che ha ricordato Domenico nel suo libro con parole di stima e affetto.

Nel 1998, la Repubblica Italiana lo ha insignito della “Stella al Merito del Lavoro”, riconoscimento che ha suggellato una vita spesa con impegno nel mondo produttivo e imprenditoriale. Oggi l’azienda da lui fondata è la prima a Bisceglie e una delle principali in Puglia, con oltre 70 dipendenti.

Il suo esempio, fatto di passione, lungimiranza e valori profondi, resterà come patrimonio morale per i figli, i nipoti e per l’intera comunità biscegliese che lo ha conosciuto e stimato.