Acquisto testi per Biblioteca “Mons. Sarnelli”, fondi Mibact a tre librerie biscegliesi

Il Comune di Bisceglie ha destinato i diecimila euro stanziati dal Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e il Turismo per l’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli”.

I volumi saranno acquistati dalle tre librerie biscegliesi (“Prendi Luna”, “Abbraccio alla Vita” e “Vecchie Segherie Mastrototaro”) che ottengono circa 3300 euro ciascuna. Il progetto rientra nel Decreto Ministeriale n. 267 del 4 giugno scorso. I contributi fanno parte del “Fondo emergenze imprese Biblioteche”.

E’ spettata al Comune l’individuazione delle librerie fornitrici, attraverso una manifestazione d’interesse aperta alle librerie con codice Ateco principale 47.61.

Il contributo dovrà ora essere stanziato entro il termine dell’anno in corso. Nello specifico saranno acquistati testi inerenti storia locale, regionale, studi storici locali, arte pugliese, didattica dell’insegnamento, matematica/ informatica, testi per concorsi pubblici da “Prendi Luna Book & More”, testi di narrativa prescolare e narrativa per ragazzi fino ai 14 anni da “Abbraccio alla Vita”, testi di economia, diritto, finanza, biologia e per la fornitura di premi letterari, saggistica, antropologia, filosofia, sociologia del mondo contemporaneo dalle “Vecchie Segherie Mastrototaro”.