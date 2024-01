Acquaviva: “Stop a rilascio in volo di palloncini, necessaria presa di posizione Amministrazione”

“In molti ricorderanno la mia personale indignazione per quanto verificatosi nella cena in bianco sul porto di Bisceglie nell’estate del 2022: il rilascio di centinaia e centinaia di palloncini gonfiati ad elio terribilmente impattanti sull’ecosistema, fauna marina in primis. Il tam-tam mediatico che ne è derivato, è stato talmente rilevante da smuovere le coscienze degli organizzatori che per fortuna nella cena organizzata a fine estate 2023 hanno ben pensato di eliminare tale deleterio rituale”. A ricordarlo in una nota è Pippo Acquaviva candidato alle ultime comunali con il Movimento 5 stelle.

“Ora ritengo sia necessario – prosegue – porre in essere una presa di posizione ufficiale da parte della Amministrazione Comunale in virtù della spesso citata conversione verso scelte plastic free: STOP AL RILASCIO IN VOLO DI PALLONCINI. Sono infatti molti i Comuni sul territorio italiano che hanno aderito alla campagna lanciata da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica”.

“Spesso la consuetudine e la cattiva informazione ci inducono a scelte che espongono a pericoli di vita ignari esseri viventi che condividono i nostri spazi. Nel caso dei palloncini al porto, ad esempio, è circolata voce che fossero palloncini biodegradabili. Ebbene, sarebbe bastato informarsi su quanto tempo occorra ad un palloncino per decomporsi senza lasciare alcuna traccia per apprendere che a seconda del materiale utilizzato possano occorrere anche 4 anni. Nel frattempo i palloncini e ciò che ne resta diventano trappole mortali per tartarughe che li confondono per meduse e per qualsiasi animale che se ne cibasse. Confido in una pronta analisi della opportunità per l’Amministrazione Comunale – conclude Acquaviva – di pronunciarsi nel merito e deliberare la messa al bando della liberazione di palloncini. E ricordiamo che ciò che va in cielo, inevitabilmente torna giù”.