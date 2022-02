“Acqua senza tempo”, l’Interact Club Bisceglie partecipa con un video al concorso RYPEN

“Acqua senza tempo” è il titolo del video con cui i giovanissimi dell’Interact Club Bisceglie hanno partecipato al concorso RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), indetto dal Distretto Rotary 2120 con l’intento di promuovere il risparmio e la sostenibilità della risorsa idrica, partendo dai versi di “Acqua” di Gabriele d’Annunzio e invitando i partecipanti alla realizzazione di un prodotto audiovisivo inedito della durata di 90 secondi.

“Il video ‘Acqua senza tempo’ mira ad esaltare il valore dell’acqua nelle sue molteplici accezioni, attraverso immagini riprese nel territorio biscegliese, ponendo l’attenzione in modo particolare sul valore della sostenibilità”, scrivono i giovani autori dell’Interact, club patrocinato dal Rotary che mira a sviluppare l’attitudine al servizio e lo spirito di gruppo nei ragazzi e nelle ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. A Bisceglie è attivo già da parecchi anni e si è impegnato in varie iniziative a favore dei giovani e del territorio.

È possibile sostenere i giovani dell’Interact Bisceglie mettendo un like al video pubblicato su Youtube entro le ore 12 di venerdì 25 febbraio. Il video che riceverà più like si aggiudicherà un premio in denaro da utilizzare per progetti di service a favore della comunità locale.