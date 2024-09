Accolto in Comune il biscegliese Ilario De Vincenzo vincitore del Compasso d’oro

“Ieri abbiamo avuto il piacere di accogliere in Comune Ilario De Vincenzo, giovane ingegnere biscegliese che ha ricevuto importanti riconoscimenti per il progetto OMNIAGV, innovativo veicolo omnidirezionale intelligente, a guida autonoma, per la logistica industriale, in grado di gestire in autonomia la logistica aziendale di uno stabilimento industriale, movimentando con precisione ed agilità carrelli gravemente caricati e dalle ridotte dimensioni. Pensate che può trasportare fino a 500 chili malgrado le sue ridotte dimensioni”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Ilario e la sua azienda, TESAR AUTOMATION, per questa invenzione è stato insignito del Compasso d’oro, il più antico ed autorevole premio mondiale di design, per la prima volta giunto in Puglia in 70 anni dall’istituzione del riconoscimento (1954). Un successo – continua – che ripaga anni di duro lavoro, durante i quali Ilario, con il suo gruppo di lavoro, si è distinto per capacità, passione, creatività e competenza”.

“E nel corso della sua carriera il nostro giovane concittadino, a soli 35 anni, ha già al suo attivo altri autorevoli riconoscimenti italiani nel campo dell’innovazione, tra cui il Premio Innovazione ADI Design Index, conferito dall’Associazione del Disegno Industriale ADI, il Premio dei Premi nazionale, conferito per concessione della Presidenza della Repubblica, e il Premio Innovazione 4.0 A&T. Un talento che porta alto il nome di Bisceglie – conclude il primo cittadino – nel mondo dell’innovazione e della tecnologia. Congratulazioni, Ilario, per i tuoi straordinari successi e per l’ispirazione che offri a tutti noi“.