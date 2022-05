A scuola d’Europa e di futuro, meeting formativo del “Dell’Olio” e “Salvemini”

A conclusione di un progetto che ha coperto l’intero anno scolastico 2021/2022, sabato 7 maggio alle 9 al Teatro Politeama di Bisceglie l’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, in collaborazione con l’Itet “Gaetano Salvemini” di Molfetta, organizza l’evento di approfondimento tematico dal titolo “L’Europa in marcia. Quali prospettive per le politiche migratorie?”.

Studentesse e studenti dei due istituti parteciperanno al percorso Epas – European Parliament Ambassador School. Il programma mira a sensibilizzare gli alunni e le alunne delle scuole secondarie e professionali sul tema della democrazia parlamentare europea, del ruolo del Parlamento europeo e dei valori europei, dando loro la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell’Ue e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell’Ue.

La manifestazione conclusiva vuole celebrare, con due giorni di anticipo, la festa dell’Europa con una serie di iniziative riguardanti la tematica delle migrazioni e, più in particolare, dei rifugiati, anche di guerra. Le due scuole organizzatrici, ambasciatrici del Parlamento Europeo, da sempre hanno mostrato grande sensibilità e grande attenzione verso i temi riguardanti l’Unione Europea, l’inclusione, la solidarietà tra popoli, la cooperazione internazionale.

Dopo i saluti introduttivi dei due dirigenti scolastici, Mauro Leonardo Visaggio per il “Dell’Olio” e Maria Rosaria Pugliese per il “Salvemini”, interverranno diversi ospiti appartenenti a diversi contesti operativi – dal mondo accademico a quello politico, cinematografico e della società civile: Valeria Di Comite, docente di diritto Ue, l’on. Marco Lacarra, membro della Commissione Lavoro alla Camera, Raffaella Cirillo della Comunità Oasi2 e responsabili del Ser Molfetta. Modera Pietro Sala, Ambasciatore della Fondazione Megalizzi, intitolata alla memoria del giornalista e speaker radiofonico ucciso nel corso dell’attentato ai mercatini di Strasburgo nel dicembre 2018.