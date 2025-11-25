A Palazzo Tupputi convegno “Oltre il 25 Novembre… La violenza non è una storia già scritta!”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Bisceglie organizza oggi, alle 17:30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, il convegno dal titolo “Oltre il 25 Novembre… La violenza non è una storia già scritta!”.

L’evento fa parte del calendario di iniziative che l’Amministrazione comunale promuove dal 17 al 29 novembre per sensibilizzare la cittadinanza, prevenire la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto e delle pari opportunità.

Ad aprire i lavori saranno gli interventi istituzionali del Sindaco Angelantonio Angarano, del Presidente della Commissione Pari Opportunità Luciano Lopopolo, del Commissario straordinario della ASL BT Tiziana Dimatteo, della Direttrice Sanitaria dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” Pierangela Nardella, dell’Assessora alla Cultura e Politiche educative Loredana Bianco e dell’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Roberta Rigante.

La serata sarà impreziosita dall’intermezzo musicale con l’interpretazione del brano “Bread and Roses” eseguito da Cindy Gjergji.

Seguiranno gli interventi dedicati ai progetti attivi sul territorio: la dott.ssa Federica Zendoli presenterà “Disegni di Svolta”, iniziativa dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” nell’ambito del Network Bollino Rosa, mentre il Centro Antiviolenza Save e la Commissione Pari Opportunità illustreranno un percorso educativo rivolto alle scuole. La FIDAPA Bisceglie offrirà un approfondimento sulle proprie attività di sensibilizzazione, mentre Collettiva Ziwanda e Circolo Arci Bisceglie presenteranno il loro impegno e i valori portati avanti sul territorio.

La giornata si concluderà alle 19:30 in via Marconi con “Il Telo Rosso”, momento di memoria e raccoglimento in omaggio alle vittime di femminicidio e transcidio, a cura di Collettiva Ziwanda e FIDAPA Bisceglie.