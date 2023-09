A Palazzo Tupputi c’è “Punti Cardinali”, opportunità d’impiego nel socio-sanitario

Si terrà il prossimo 22 settembre a Palazzo Tupputi il job day di “Punti Cardinali”, dalle ore 14:00 alle 20:00.

L’evento rientra nel progetto “Orient@re al futuro”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia (Avviso”Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020) e realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Centro per l’impiego di Bisceglie e gli stakeholders del territorio.

Nel corso del job day è previsto un talk di approfondimento tematico moderato da Giuseppe Torchetti, co-founder di Sophia Coworking e partner di Agromnia nell’organizzazione dell’evento, con la partecipazione di:

Giovanni Pisanello (Opera Don Uva Universo Salute);

Anna Traetta (Consorzio Metropolis);

Francesco Sasso (Centro Anziani Storelli);

Alessandro Valente e Annamaria Pilato (Cooperativa Temenos);

Francesco Dimaggio (Ordine degli assistenti sociali della Puglia).

Sarà possibile per i partecipanti consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio per la selezione nei desk aziendali dedicati allestiti per l’occasione.