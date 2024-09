A Maria Pia Simone il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri 2024

A Maria Pia Simone il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri 2024, il riconoscimento pensato da Epass e ‘Associazione don Pierino Arcieri Servo per amore’ per ringraziare i buoni Samaritani di oggi.

Con il suo quotidiano impegno “ha permesso – si legge nella motivazione del Premio – di offrire attività significative e coinvolgenti per le persone con disabilità, creando forti legami interpersonali. Cresciuta alla scuola di solidarietà incarnata da Leonardo Mancini, brilla come esempio di dedizione e di amore per il prossimo, autentico faro per i suoi associati e segno credibile di operoso e instancabile impegno, sostenuto da una passione che non conosce limiti”.

Il riconoscimento è stato consegnato a Maria Pia Simone da Luigi De Pinto, presidente di Epass e Associazione don Pierino, e da Mimmo Arcieri, fratello di don Pierino e vicepresidente dell’Associazione don Pierino.

“Bisceglie è una Città solidale e lo dimostra ogni giorno – le parole di Luigi De Pinto – Nella nostra comunità ci sono tante persone, tanti buoni samaritani, che si spendono quotidianamente per gli altri, con passione e impegno. Maria Pia, come negli anni scorsi Mauro Valente, Giambattista Dell’Olio e Antonio L’Erario, incarna a piano i valori di questo Premio, gli stessi che rivivono ancora oggi nella figura e nella storia di don Pierino”.

“Il nostro grazie alle tante persone che hanno condiviso con noi questa serata di festa, organizzata il 25 settembre, proprio nel giorno dell’ordinazione sacerdotale di don Pierino. E grazie a don Sergio Pellegrini per averci fatto rivivere la testimonianza affascinante di don Pierino, all’assessore regionale Debora Ciliento e al sindaco Angelantonio Angarano per gli interventi, e ai consiglieri regionali, agli assessori e consiglieri comunali presenti”, conclude il presidente De Pinto.