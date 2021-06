A.J. Mobilità seleziona personale per ‘Ausuliari della Sosta’ / DETTAGLI

A.J. Mobilità, gestore del servizio della sosta a pagamento nella Città di Bisceglie, comunica di “voler selezionare figure professionali per il ruolo di Ausiliari della Sosta, ed eventuali future necessità di lavoro”.

Gli interessati alla selezione, in assenza di procedimenti giudiziari in corso, potranno presentare il proprio curriculum vitae a mano presso l’ufficio infopoint di via G. Pasquale altezza civico 3, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 o tramite posta elettronica all’indirizzo email: aj.bisceglie@gmail.com

Termine ultimo di presentazione è il 6 giugno 2021.