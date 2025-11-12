A Bisceglie un incontro sul “Codice Rosa” per le vittime di violenza

Si terrà oggi, 12 novembre, alle ore 16:00, presso la Sala Convegni Momò Fertilife di Bisceglie (Via Cala dell’Arciprete n. 2), l’incontro dal titolo “Il Codice Rosa per le Vittime di Violenza – Dalle stanze del pronto soccorso ai reparti oncologici”, promosso dall’Associazione Avvocati Bisceglie.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto multidisciplinare che vedrà dialogare operatori del diritto, professionisti del settore sanitario e rappresentanti degli sportelli antiviolenza, con l’obiettivo di approfondire le modalità di accoglienza, ascolto e tutela delle vittime di violenza nei diversi contesti assistenziali.

L’iniziativa è accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Trani, con il riconoscimento di 2 crediti formativi (CFU) in materia ordinaria, e intende promuovere una maggiore integrazione tra le competenze giuridiche e sanitarie nella gestione dei casi di violenza, in un’ottica di rete e di sensibilizzazione sociale.

L’incontro nasce con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato nella gestione dei casi

di violenza di genere, mettendo in rete competenze giuridiche, mediche e psicologiche per

garantire una tutela effettiva e tempestiva delle vittime. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, con particolare invito rivolto a professionisti del settore legale e sanitario, nonché a operatori dei centri antiviolenza e studenti interessati alla materia.