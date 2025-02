A Bisceglie un incontro per sensibilizzare il tema della donazione

Sensibilizzare sull’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule è fondamentale per aumentare la consapevolezza e incentivare le adesioni ad una scelta di grande valore etico e sanitario. Per questo Giovedì 27 febbraio, alle ore 18.00, presso l’auditorium “Don Pierino Arcieri” di Epass, in piazza C.A. Dalla Chiesa 12 a Bisceglie, si terrà il convegno ‘Dono di vita’, organizzato da AIDO Bisceglie in collaborazione con il Comune di Bisceglie e la Asl Bt. L’evento rientra nelle attività promosse dalle associazioni aderenti alla rete “Bisceglie Città del Dono”.

Apriranno i lavori il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, la direttrice generale della Asl Bt, Tiziana Dimatteo, la direttrice sanitaria del Presidio Ospedaliero di Bisceglie, Pierangela Nardella, la presidente del gruppo comunale AlDO di Bisceglie, Grazia Di Ceglie, e la presidente provinciale AIDO Bat, Natalia Inchingolo.

Nel corso del convegno interverranno esperti del settore per approfondire gli aspetti medici e normativi della donazione e dell’importanza di questo gesto per il sistema sanitario. Tra i relatori saranno presenti il dott. Giuseppe Vitobello, responsabile Anestesia Rianimazione e Coordinamento Trapianti Asl Bt dell’ospedale di Bisceglie, Vito Scarola, vicepresidente nazionale AIDO, Chiara Musajo Somma, dirigente medico del Centro Regionale Trapianti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, Federico Ruta, dirigente delle professioni infermieristiche Asl Bt per l’area infermieristica e ostetricia, e Pasquale Attimonelli, dirigente responsabile dell’UOSVD Oculistica del P.O. Bisceglie-Trani.

La serata sarà arricchita dalle testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l’esperienza della donazione e del trapianto, offrendo una preziosa occasione di riflessione sull’importanza di questo atto di generosità. La donazione rappresenta uno strumento fondamentale per salvare vite e curare patologie gravi. Sensibilizzare la comunità e diffondere una maggiore consapevolezza su questo tema è un passo essenziale per promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità condivisa. L’ingresso è libero.